ಭಾನುವಾರ, 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಿರಲಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:59 IST
Last Updated : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:59 IST
ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹರಾಜು ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ
ವಿ.ಎಸ್‌.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯ
ನಾಗರಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಶೀಘ್ರ
ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ನಾಗರಕೆರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಪಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ ನಗರೋತ್ಥಾನ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ನಾಗರಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಗರದ ಮುತ್ತೂರು ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 
