ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ: ಉರುಳಿದ ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ

<p><strong>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೂಪುರ ಬೆಂಗಳೂರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳವರು ಮರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಜಾಲಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪ ಮರ ಮುರಿದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>