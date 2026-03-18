ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮೊದಲ ಮಳೆ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಡುಗು,ಮಿಂಚು,ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2025ರ ನಂವೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರಿನ ಕೊನೆಯ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಇರುವಂತೆಯೇ ಬಂದಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಹುಟ್ಟುವ ರೇವತಿ ಮಳೆಯ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರದ್ದು.