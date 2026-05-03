ದೊಡ್ಡದಿನ್ನಹಳ್ಳ– ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆ

ನಂದಗುಡಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಹಳ್ಳಿಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಕಾಟೇರಮ್ಮ, ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ಚನ್ನರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಚೌಡೇಶ್ವರಮ್ಮ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಮಾರಮ್ಮ, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ, ಸುಗ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ದೊಡ್ಡದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>