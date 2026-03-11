ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಉತ್ಸವ

<p><strong>ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ (ಆನೇಕಲ್): </strong>ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಕರಗ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಯಮರೆ, ಚಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಕರಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಕರಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕರಗ ನರ್ತಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಕರಗದ ಸುತ್ತಲೂ ವೀರಕುಮಾರರು ಅಲುಗು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ 12ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಬಂದ ಕರಗವು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>