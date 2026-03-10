ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural

ವಿಜಯಪುರ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೊ ಹಸ್ತಾಂತರ

ನಾರಿಡ್ರೈವ್-ಇ ಮಹಿಳಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bengaluru Rural
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT