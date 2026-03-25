ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ:</strong> ದುಬೈ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ 427 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 20ರಂದು ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ 575 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ₹32 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹89.40 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>₹2 ಕೋಟಿ ಗಾಂಜಾ:</strong> ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಂದ 5.98 ಕೆ.ಜಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ₹2.09 ಕೋಟಿ.</p>