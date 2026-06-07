ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯವರೆಗೆ

<p><em>ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್</em></p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಈ ಊರಿನ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಓಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪುಟಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ‘ಮಿಸ್’ಗಾಗಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರದೇ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ರಜೆ ಕೇಳದೆ ಬರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?</p>.<p>ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ–2025ರ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ₹75 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಹಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪೈತಿ ನೋಡ್ರಿ…’</p>.<p>ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಮಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಖಾ ಹರಳೇಶ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತುಂಬಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಿಯಾಕತ್ತಾರ್ರಿ… ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪೈತಿ ನೋಡ್ರಿ…’ ಎಂದು ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅವರ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗ ಶರತ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ‘ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು’ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂತಸ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಣುಕಾ ಶಂಕರಗೌಡ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ‘ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಮನೆಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಳೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತುಸು ನೇಪಾಳಿ ಉಚ್ಚಾರವೂ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ‘ಮಿನಿ ಭಾರತ ಅಂಗನವಾಡಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>2011ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಆಗ ಬಂದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು. ಆಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಂದರೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಸುಕಾದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೆಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ–ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ‘ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಜಾಗ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸವಿತಾ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ, ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ 332 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು. ಕಲಿಕೆಯ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು. ಪುಟ್ಟ ಕುರ್ಚಿಗಳು. ಆಟಿಕೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್. ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುವುದು ಇದಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಗತಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ’ ಎಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಾವೇರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿತನ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಪಡ್ತಾರೆ. ರಜೆ ದಿನವೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ನಕ್ಕರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕೆಂಪು ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ. ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಇರುವ ಬಿಸಿಯೂಟ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರೇ ತರಕಾರಿ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸಮುದಾಯವೇ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದರ ಸಂಕೇತ.</p>.<p>ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 520 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ 318 ಮಕ್ಕಳು. ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ. ರಂಗಮಂದಿರ. ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನ. ಉಪಹಾರ ಕೊಠಡಿ. ವಿಶಾಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೇಡ’ ಎಂದಿದ್ದ ಕೆಲ ಪೋಷಕರು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗ. ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಾಸನೆ. ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೆಂದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆದ್ದದ್ದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಗೆದ್ದದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹನೆ. ಪೋಷಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ. ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ–ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ನಗು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-968654791</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>