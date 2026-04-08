ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ

ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಸುಂದರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 'ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜನರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರನ್ನೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಜಲಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ₹20 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದ 20 ಮನೆಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಹಂತ ಹಂತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಫೋಟೊ ನೀಡಿದರೆ ₹15ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>