ಹಿಂಡಿಗನಾಳ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಸಂತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

<p>ನಂದಗುಡಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಹೋಬಳಿಯ ಹಿಂಡಿಗನಾಳದ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯುವ ಕುರಿ-ಮೇಕೆ ಸಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 3-4 ಸಾವಿರ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಶೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದಲ್ಲಾಳಿ ಕಾಟ, ರಸೀದಿ ರಹಿತ ಸುಲಿಗೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂತೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸ:ಹಿಂಡಿಗನಹಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೆ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂತೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕಸವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು ತಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೇಜಾವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಕಸಕಡ್ಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಾ ಹಂದಿ ದೊಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸೀದಿ ರಹಿತ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ: ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಸಂತೆ ಶಲ್ಕು ವಸೂಲಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ರಸೀದಿ ನೀಡದೆ ಕುರಿ ಒಳ ಬರಲು ₹25 ಹೊರ ಹೋಗಲು ಮತ್ತೆ ₹25 ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಳನೀರು, ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಡಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕುರಿ ಒಳ ಹೋಗಲು ದುಡ್ಡು ನೀಡಬೇಕು. ಹೊರ ಹೋಗಲು ಅದೇ ಕುರಿಗೂ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಭರತ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಗದ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ:ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಾಟ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾವು ಸಾಕುವುದೇ 5-6 ಕುರಿ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತೆಗೆ ಬರಲು ₹800-1,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಳ್ಳಾಳಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ’ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವರ್ತಕರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು-ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ನಪಾರಿ, ಚಳಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್, ಬನ್ನೂರು, ನಾಟಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಆಂಧ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಳಿಯ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ದಿನಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಚಾಪೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-15-720526387</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>