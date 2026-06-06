ತಾವರೆಕೆರೆ | ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ: ಮುನಿಗಂಗಯ್ಯ

<p><strong>ತಾವರೆಕೆರೆ</strong>(ಹೊಸಕೋಟೆ): ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ರಾಮವಧೂತರ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಮುನಿಗಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಪಂ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ, ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಆರ್.ಐ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್, ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಮಣಿಶಂಕರ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-15-1820737742</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>