ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದೂವರೆಗೆ ಗಂಟೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ಕಣ್ಣುರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗಣಗಲು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಂತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ರಸ್ತೆಯೇ ಕಾಣದಂತಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ಕೆಲವೆಡೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತು.</p>.<p>ಕೆಇಬಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸಂತೆಗೇಟ್ ವೃತ್ತ, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ಚೆನ್ನ ಭೈರೇಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಂಭಾಗ ಕೆರೆಯಂತಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಕೋಲಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಕೆಇಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೊಳಚೆ ಜೊತೆ ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಳ್ಳದಂತೆ ಹರಿಯಿತು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೊನಿ ವರೆಗೂ ಹಳ್ಳದಂತೆ ಹರಿಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-15-2061370834</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>