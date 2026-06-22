ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯೋಗ, ಯೋಗ ನೃತ್ಯ, ಐಕ್ಯತೆ ಹಬ್ಬ

<p>ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ್ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯೋಗ, ಯೋಗ ನೃತ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ, ಐಕ್ಯತೆ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ್ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿದರು. ಯೋಗ ಆಟಗಳು, ಭಜನೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದವು. ತಂದೆ–ಮಗಳು ದಯಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಅವರ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪತ್ರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಯೋಗವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಹಿತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-15-1801983665</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>