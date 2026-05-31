ಸೋಫಾ, ಕುರ್ಚಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ

ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೇಟ್(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–75ರಲ್ಲಿರುವ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೋದಾಮು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿದ್ದ ಸೊಫಾ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವ್ಯರ್ಥ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗೋದಾಮಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ನೆರವಿನಿಂದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹರಡದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರು ಎಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೋದಾಮಿನ ಮಾಲೀಕ ದೇವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>