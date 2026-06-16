ಹೊಸಕೋಟೆ ರಂಗಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ, ಕಲಾರಸಿಕರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಸಮೀಪದ ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರದ ಜನಪದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಂಗಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಲಾರಸಿಕರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ‘ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ’ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಾಲಿಯಾನ ಉಮೇಶ ನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೋಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ ಅವರ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ’ ನಾಟಕವನ್ನು ನಟರಾಜ್ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ಪ್ರಸ್ತುತದದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು. ಮಳೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ರಂಗದ ಮೂಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂತು.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ ನಾಟಕವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಸಿಖ್ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ತಿರುವು, ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನಪದರುವಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕರಮಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ನನಸುಮನೆ, ಎಂ ಸುರೇಶ್, ವೇಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಎಚ್.ಆರ್. ಮಮತಾ, ಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿದರೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಸುರೇಶ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾಟಂನಲ್ಲೂರು, ನಿತಿನ್, ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ, ಚರಣ್, ರಂಜಿತ್, ನಾಗೇಶ್ ಬೋಧನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಶ್ಯಾಮಲ, ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-15-1435483091</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>