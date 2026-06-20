ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 800 ಮಂದಿಗೆ ₹80 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಂದ ₹80 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದೆ. ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಾಗದವರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಮಾಬ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಹೂಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಾಗದ ತ್ರಿವೇಣಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಮ್ಮಲ, ಸುರೇಂದ್ರ, ನಿಶ್ಚಿತ, ಗಣೇಶ್, ಲೀಶಾ, ಭಗವಾನ್, ಪ್ರವೀಣ್, ನಿಶ್ಚಿತ ಪತಿ ಗಣಪತಿ ಸೀತಾರಾಮ್, ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕರಪತ್ರ ಹಂಚಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತು. ಇದರಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ನಿಸರ್ಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುರೇಂದ್ರ, ನಿಶ್ಚಿತ, ಗಣೇಶ್, ಲೀಶಾ, ಭಗವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗರಬತ್ತಿ, ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಮಾಬ್, ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹20 ರಿಂದ ₹28 ಸಾವಿರ ವೇತನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-15-1480451448</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>