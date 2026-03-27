‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಾಜ್’ ನಾಳೆ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರದ ಜನಪದರು ವೇದಿಕೆಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಾಲವಿದರ ತಿರುಗಾಟ ತಂಡದಿಂದ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಾಜ್' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ರಚನೆ, ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ನಾಟಕವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಘಲ ಆಧಾರಿತವಾದೆ.</p>.<p>ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯ, ವರ್ತಮಾನ, ಬಸವಣ್ಣ, ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುರೂಪಿಯಾಗಿ, ರಾಮಬಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿತನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ವರೂ ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಟಕ ರಚನಕಾರ ಕೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು. ರವೀಂದ್ರ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಆರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅದೂರು, ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ್ ಕಂಬಳಿಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>