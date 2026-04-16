ಬಸವ ಜಯಂತಿ 20ಕ್ಕೆ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರು ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏ.20ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಬಸವಣ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ ಸಭಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸುಧನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರ್, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ದಯಾನಂದ್, ನಂದಕುಮಾರ್, ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-15-218291257</p>