ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತಂಬಿಟ್ಟು ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ದಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಬಾಂಧವರಿಂದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರೆವಣಿಗೆ 2ನೇ ದಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ 108 ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, 3ನೇ ದಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ, 4ನೇ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಯಪೂಜೆ, 5ನೇ ದಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ 108 ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. ಬಂದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ