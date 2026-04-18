ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ: ಬಯಲಲ್ಲೇ ಶೌಚ

ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೇಟ್(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–75ರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಬಯಲಿ ಗತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತು. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಏಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಜನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮಾಲೂರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಎಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗ ಸಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ 20 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜನನಿಬಿಡದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಪೊದೆ ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೌಚ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳತೀರದು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ವರೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿತು. ಆದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದವರು ಕೆಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವೆರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ತೆರೆದಿದ್ದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-15-1181419401</p>