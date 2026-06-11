ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರು

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೇಪೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಲೇ ಜಲ್ಲಿಯ ಹರಳುಗಳು ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಜಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಂಬರು ಹಾಕದಿರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಪದಾಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಬಂದು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲೆವೆಡೆ ಜಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಡಾಂಬರು ಹಾಕದ ಕಾರಣ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಟಾಚಾರದ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಮರ್ಪಕ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಾಂಬರು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಬಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-15-1878647121</p>