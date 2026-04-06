ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ

<p>ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ (ಹೊಸಕೋಟೆ): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬಸ್ ಮುಖ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಚರಂಡಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸ, ಚರಂಡಿ ದುರ್ನಾತ, ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಗೀತ...</p>.<p>– ಇದು ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರದ ಚಿತ್ರಣ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೆ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೊಳಚೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮೆದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ದುರ್ನಾತ ಸಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ಡಿಡಿಟಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸಮಾಧಾನ.</p>.<p>‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮತ ಕೇಳಲು ಬರುವವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಯಾರ ಮನೆ ಬಳಿಯೂ ಕಸದ ವಾಹನ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ದಲಿತರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 72 ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ಡು, ಅದರಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಆಗಲೋ, ಈಗಲೋ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೋರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗದಂತೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಾಳ, ದಬ್ಬಗುಂಟೆಪುರ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನಕಾಯಿಪುರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಶಾ ಆಶಾಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನವರು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಾಣಂತಿರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ದೂರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-15-1163470702</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>