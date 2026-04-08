ಕುರುಬರು ಮನಸ್ತಾಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡಿ

<p>ಬಾಣಮಾಕನಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸಕೋಟೆ): ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದರ್ಶರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಈಶ್ವರನಂದಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಣಮಾಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವದಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡದ್ಯಾವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಂಬಳಿ, ಬಂಡಾರ, ಡೋಲು ಬಾರಿಸುವ, ಕಂಬಿಗಳ ಸಂಸ್ಕತಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಕಾಲಾಟ, ಗೊರವ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯ, ತಲೆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಪವಾಡ ಹಾಗೂ ದಂಪತಿ ದೀಪ ಬದಲಿಸುವ (ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡುವ) ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತಹ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವದಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ರಮೇಶ್ (ಎಂಎನ್ಆರ್), ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಮುನಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಸಿ.ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೆ.ಸಿ.ಬೀರಪ್ಪ, ಎಳೆಯಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲ್, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಎನ್. ಸಂಪಗಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಪಂ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಿಗಳ ಯಾಜಮಾನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-15-771917525</p>