ನಿಡಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

<p>ಮುಗಬಾಳ (ಹೊಸಕೋಟೆ): ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿಡಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರ ಬವಣೆ ಕಂಡ ನೂರುಲ್ಲಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಿದ್ದರೂ ನೀರು ಸಿಗದೆ ವಿಫಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಎರಡು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಗಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ ನೂರುಲ್ಲಾ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-15-1690669417</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>