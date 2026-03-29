ಶಿವನಾಪುರ ಕರಗ: ಮಲ್ಲಿಗೆ ಘಮ

<p>ಶಿವನಾಪುರ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಗ್ರಾಮದ ದ್ರೌಪತಾಂಭ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹೂ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕರಗದ ಪೂಜಾರಿ ಶಶಾಂಕ್ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಡ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಕರಗವನ್ನು ವೀರ ಕುಮಾರರು ಗೋವಿಂದ... ಗೋವಿಂದ.. ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರಗ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ದೇವತೆಗಳ 25 ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೆಗೌಡ, ಡಾ.ಸಿ. ಜಯರಾಜ್, ಸಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಕುಲದ ಗೌಡರಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಯಜಮಾನರಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಮುನಿರಾಜು, ಎಸ್.ಎಂ. ರವಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪದ್ಮಧನಂಜಯ್, ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕರಗ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-15-1661684282</p>