ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ

<p><em>ಜಿ.ಎನ್.ರವೀಶ್</em></p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ‘ದಶಕಗಳಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ನಿಂತರೆ ಜೀವನವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸಾರ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ...’</p>.<p>–ಹೀಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಗನಹಾಳ ರೀಲರ್ಸ್ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಚರಕ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಣಿಕೆದಾರೆ ಸಲ್ಮಾ.</p>.<p>ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಿಣೆದಾರರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವನೋವು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಿಣಿಕೆದಾರ ನವಾಬ್, ‘ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ ಗೂಡಲ್ಲಿ 250 ಗ್ರಾಂ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯಾಗಿ ₹350 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ₹200. ಇದೇ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ. ಉಳಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ, ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಖರ್ಚು... ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸರಮಾಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು?’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇದು ಕೇವಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಎನ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಗನಹಾಳ, ಬೈಲನರಸಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೀಲರ್ಸ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಥೆ.</p>.<p>ರೀಲರ್ಸ್ ಉದ್ದಿಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಬಿಚ್ಚಣಿಕೆದಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೆ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡಿದು ಬಡವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ: ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಂದಗುಡಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ದಿನಗಳಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ ಗೂಡಿನ ಆಧುನಿಕ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ವಿಜಯಪುರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಣಿಕೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚರಕ ಮತ್ತು ಫಿಲೆಚರ್ ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 2.600 ಕೆ.ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡದ ಬಳಿ ಕೈಸುಡುವ ಹಬೆ ನೀರಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚುವ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಚ್ಚಣಿಕೆದಾರರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-15-1150461788</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>