ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಜೋಡಿಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಗೋಳು!

<p>ಸೊಂಪುರ–ಸೊಣದೇನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ):ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಕುಸಿಯುತ್ತದೊ ಎಂದು ಭಯದಲ್ಲೇ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯಸ್ಥೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕು ದೂಡುವ ಜನ, ಹಂದಿ ಗೂಡುಗಳಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಶೌಚಕ್ಕೆ ಬಯಲೇ ಗತಿ, ಹರಕಲು ಮುರಕಲು ತಗಡಿನಂತಹ ಶೀಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನಾನ, ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ನೀರು, ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಣದ ಚರಂಡಿ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ನೀರು...</p>.<p>–ಇವು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಂಪುರ–ಸೊಣದೇನಹಳ್ಳಿ ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳು.</p>.<p>ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಗಲೋ ಈಗಲೋ ಬೀಳುವ ಹಂದಿಗೂಡುಗಳಂತಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದಾರು ಜನ ಇರುವ ಕಡೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ₹1ರಿಂದ ₹3.5 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಸಹ ಸಾಲದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇಕು ₹10 ಲಕ್ಷವಾದರೂ ಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುರುಕಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಆಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಬಿಲ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣ, ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ.ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದು. ಚರಂಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಲಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ನಾಯಕನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.</p>.<p>ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಕಸ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಳಚೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ರಸ್ತೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ದುರ್ನಾತದ ನಡುವೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್ ಒಡೆದರೆ ಕುಡಿವ ನೀರಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಡೇರಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಕನಸು: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೋಡಬೇಕೆಂಬ ದಶಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಭವನದ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-15-1988513220</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>