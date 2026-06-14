ಕಸ ಮುಕ್ತ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರವಾಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಕಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಅದು ವಿಫಲಗೊಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆಯ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕಸದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತವು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿತು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಗೋಡೆಬರಹ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು (ಆಸನ) ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗರವನ್ನು ಕಸ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನೀಲಲೋಚನ ಪ್ರಭು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗೋಪಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸೂರ್ಯ, ಸುನಿಲ್, ನಗರಸಭೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-15-519776254</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>