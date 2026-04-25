ವಿನಾಯಕ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲ ಗೋಪುರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ನಂದಗುಡಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಹೋಬಳಿ ಕರಪನಹಳ್ಳಿಯ ನೂತನ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗೊಲ್ಲಗಿರಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಕೃಷ್ಣಯಾದವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೇತನ ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುರುಪೀಠದ ಶಿವನಾಪುರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅವು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ನಾಡಿನ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ, ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಎಂಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಕೆ. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿ.ಮುನೇಗೌಡ, ಕೆ.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಮೇಶ್, ಕೆ.ವಿ. ಮುನಿರಾಜು, ಕೆ.ಸಿ ನಾಗರಾಜು, ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ,ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ. .ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಬೇರಿಕಪ್ಪ, ರಾಜಣ್ಣ, ಡ್ರೈವರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಚನ್ನಕೇಶವ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-15-255679616