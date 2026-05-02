ಹೊಸಕೋಟೆ ಅವಿಮುಕ್ತೆಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವಿಮುಕ್ತೆಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜನಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಥಕ್ಕೆ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಮುಂಜನೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಸಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ರಥದ ಗಾಲಿಗೆ(ಚಕ್ರ) ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಸುರಿದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅವಿಮುಕ್ತೆಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅವಿಮುಕ್ತೆಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತೇರು ಇರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ವೀರ ಕುಮಾರರ ಅಲಗು ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಕಿರಣ್ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಹೊತ್ತು ರಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರು. ಗೋವಿಂದಾ...ಗೋವಿಂದಾ..ಎಂಬ ಝೇಂಕಾರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು, ದವನ ಎಸೆದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಳೆಯಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉರಿ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ರಥದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಉತ್ವಕ್ಕೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ, ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಹೂಮಂಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತು. ತದನಂತರ ಹೂಮಂಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತೇರನ್ನು ಎಳೆದು ತರಲಾಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆಗಳ, ವಿವಿಧ ಕಾಲ ತಂಡಗಳ ನೃತ್ಯ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿತು. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀರ ಕುಮಾರರ ಗೋವಿಂದಾ...ಗೋವಿಂದಾ.. ಜಯ ಘೋಷ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರ್ಧನಿಸಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಪಕ್ಷಗಳು, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಜಿಕೆಬಿಎಂಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರವಿಸುತ ಕಲಾ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರಿನ ಉದಯಸಿರಿ ಡ್ರಾಮ ಸೀನರಿಯವರು 'ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಹ್ನಿ ಕುಲದ ಯಜಮಾನರು, ಗೌಡರು, ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೆಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ಎನ್. ಬಚ್ಚೆಗೌಡ, ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಪಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-15-670560119</p>