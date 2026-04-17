ಮೇ 1ರಂದು ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಮೇ 1ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಥವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಂತರ ಎಳೆಯಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಏ.19 ಮತ್ತು 20ರಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಥದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸುವ ಮಂಟಪದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ತಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ನೀಲಲೋಚನ ಪ್ರಭು, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ,ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>