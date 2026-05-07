ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸತ್ಕಾರ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರಯೋಧ ಯಶವಂತ್ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಕೊಲ್ಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯೋಧ ಮಹದೇವ ಈಶ್ವರ ಯರಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ತಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಬ್ಬರೂ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಹ್ನಿಕುಲ ತಿಗಳ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸಿ.ಜಯರಾಜ್ ತಲಾ ₹1ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಎಂದು ಹುತ್ಮಾತ ಯೋಧ ಯಶವಂತ್ ಕೋಲ್ಕರ್ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೂಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸಚಿನ್, ಬಿವಿ.ಭೈರೇಗೌಡ, ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ, ಆನಂದ್ ಮರಿಗೌಡ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-15-1967624309</p>