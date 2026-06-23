ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಂತೆಗೇಟ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ನರಕ ದರ್ಶನ

<p><em>ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್</em></p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಸಂತೆಗೇಟ್ ವೃತ್ತ ವರ್ಷದ 365 ದಿನವು ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಚರಂಡಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಸರಿನ ರಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದೂಳಿನ ಮಜ್ಜನ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನರಕದ ದಾರಿಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸಂತೆಗೇಟ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ, ಚರಂಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದುರ್ನಾತ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಂತೆಗೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರು ಕಂಡು ದಶಕಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗದೆ, ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.</p>.<p>ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ: ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75, ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ಮೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳ ಸಂತೆಗೇಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ, ಆಮೆಗತಿಯ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ನಗರಸಭೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೆಗೇಟ್ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-15-1838073965</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>