ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್‌, ಬಾಬೂಜಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಏಕೆ?

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್, ಬಾಬೂಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೈ ಸಮುದಾಯ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರಯಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತು. ಆದರೆ ಈ ಭಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಎಡಗೈ–ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನೀಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದರ ಮಹಾ ಸಭಾ ಗೌರವಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾದಿಗ ಮತ್ತು ಇತರ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್,ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಜಗಜೀವನ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>