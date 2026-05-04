ಹೊಸಕೋಟೆ ಕರಗಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ರೌಪತಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶನಿವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೇಲಿನ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ರೌಪತಮ್ಮ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಮಂಜಾನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ಕಿರಣ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೇಲಿನ ಪೇಟೆ, ತಿಗಳರ ಪೇಟೆ, ಕುರುಬರ ಪೇಟೆ, ರಾಜಪೂತರ ಬೀದಿ, ಹಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕರಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರೆಳಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ವೀರ ಕುಮಾರರ ಅಲಗು ಸೇವೆ, ಗಂಟೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಜನರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪರವಶ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-15-9078795</p>