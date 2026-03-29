ದೊಡ್ಡ ದ್ಯಾವರ ಜಾತ್ರೆ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ತಾವರೆಕೆರೆ (ಹೊಸಕೋಟೆ): ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ಯಾವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರಿಂದ ರಾಮದೇವರ ದೇವಾಲಯ ವರೆಗೆ ₹1.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಹಾಲುಮತ ಕುಲಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಶಾಸಕರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ನಂಜಪ್ಪ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಸ್ತೂರಿ ನಂಜಪ್ಪ, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೇಶ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಪವಿತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್, ಯಲಚಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಾಜ್, ಗಂಗಾಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗುರುಬಸಪ್ಪ, ಡಿ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುನಿಗಂಗಯ್ಯ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗಡಿಗೇನಳ್ಳಿ ಕೆಂಪರಾಜು, ಹಾಲುಮತ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>