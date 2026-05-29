ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಈದ್–ಉಲ್ ಅದಾ ಅನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಲಸಲೆಂದು ವಿವಿಧ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ತ್ಯಾಗದ ಮಹತ್ವ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ದಾನ ಮತ್ತು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಗುಣ, ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರತ್ವ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕುರಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯುವಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಜಾಮಿಯ ಮಸೀದಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾಜಿಲ್ ಅಹಮದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏಜಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೌಲಾ, ನಯಾಜ್ ಪಾಶಾ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-15-1843443861