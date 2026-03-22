ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿರುವುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಜಮೀನನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಕ್ಛ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗವುದು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಂಜಾನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ಕೂರು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಮುತ್ಸಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಸಿ ನೆಲಹಾಸು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಖಬರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮೇರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇರಾನ್ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪಾಷ, ವಕ್ಛ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಅಹ್ಲೆ ಸುನಾತುಲ್ ಜಮತ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಯ್ಯದ್ ನವಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫೈಜಲ್ ಅಹಮದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ , ಅಯಾಜ್ ಪಾಷ, ಜಾವಿದ್ ಪಾಷ, ನಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಮೊಹಮದ್ ನವಾಜ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷ, ಇರ್ಷಾದ್ ಅಹಮದ್, ಅನ್ಸರ್ ಪಾಷ, ಪರ್ವೀಜ್ ಅಹಮದ್, ಆಖಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-15-634282451