ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ತಂತಿ - ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರವು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಜನರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಂದಾಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಕಂಬ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಬಲ್ ಮುಕ್ತ ನಗರವಾಗಿಸಲು ₹120 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 28 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೆಜೆಎಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಗರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುವಂತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-15-1015644917</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>