ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ?

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ, ಮರಾಠಿ, ಕುಂಬಾರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಮಡಿವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 1,830 ಮತದಾರರು ಮತ್ತು 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಸರ್ವೆ ನಂ.56ರಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.57/1ರಲ್ಲಿ 8ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 18 ಗುಂಟೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜಾಗವೇ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಶವ ಹೂಳಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೂ ತೋಟಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ತೋಟಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ?: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯ ಗಮನಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 24 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಬೇರೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಡಿಯನ್ನು ಖಾಲಿಯಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಜಾಣಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸತ್ತವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೂಳುವುದಾ?: ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ 18ಗುಂಟೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಂತ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೂಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿಲ್ಲದವರು ಸ್ಮಶಾನ ಬದಲಿಗೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ‘ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯಾದರೂ ಹೂಳಲು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಯಿತೇ?: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು 2005ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನೂ, ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನೂ ಕೊರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಈ 17 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-15-1489381580</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>