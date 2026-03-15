ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ |ಅಭಾವವೇ ಬಂಡವಾಳ: ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಹೊಸಕೋಟೆ:</strong> ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅನಗತ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆ ದೂರಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೊರತಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, ಅನ್ಯವಶ್ಯಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಂದತಿ ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲ ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹೂ ಮಂಡಿಗೆ ಬರುವ ರೈತ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೌಕರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಟೇಲ್ಗಳಿವೆ. ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆಹೋಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಹೊಟೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ: </strong>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರನೆ ₹40ರಿಂದ ₹50ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><div class="bigfact-title">ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಧೆ ಒಲೆ ಅಡುಗೆ: </div><div class="bigfact-description">ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</div></div>