ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಓಬಳಾಪುರ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನುಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಓಬಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ತೇರು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯರು ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಕರಗ, ಕಂಸಾಳೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ತಮಟೆ ವಾದನಗಳ ನಾದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಮನ ಸೆಳೆದವು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಓಬಳಾಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಕೀಲರು ಅಂಬರೀಶ್, ಚೇತನ್(ಧನರಾಜು) ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ. ಆನಂದ್. ಕಿಶೋರ್. ಚಂದ್ರು ಪೂಜಾರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ನಂದಪ್ಪ, ಸ್ವರೂಪ್, ರಘುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>