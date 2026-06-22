ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿದೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ವರೆಗೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶ: ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ, ಆಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ವಾಬಸಂದ್ರ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಪೆತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನೆಬ್ಬೆ, ಚಿಕ್ಕಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ, ಸರ್ಕಾರ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಪೂಜೇನಗ್ರಹಾರ, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ, ದಂಡುಪಾಳ್ಯ, ಕೊಳತೂರು, ಅಟ್ಟೂರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಹಲಸಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿವಟ್ಟ, ನಿಡಘಟ್ಟ, ಕಾಟಂನಲ್ಲೂರು, ಹೂಸ್ಕೂರ್, ಬೆಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರ, ಲಗುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-15-1991185856</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>