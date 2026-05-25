ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಹೊಸಕೋಟೆ ಜನರ ವ್ಯಥೆ ಇದು

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಕೆಸರಿನ ರಾಡಿಯಂತಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪದಾಚಾರಿಗಳು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೈರಾಣಾದರು. ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವ ವ್ಯಥೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಚರಂಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ದೂರುದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ಗಾಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ... ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಚರಂಡಿಮಯ ಆಗುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು? ಚರಂಡಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕು.

ಚರಂಡಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿದು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನು ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯ ದುರ್ನಾತ, ಹುಳು–ಉಪ್ಪಟ್ಟೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಗ ರುಜನೆಗಳೊಡನೆ ಬದುಕು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಈ ಅವಾಂತರವನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿದರೂ ಜಾಣ ಕುರುಡತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ: 2008ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಆಗುತ್ತದೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಗರಸಭೆ ತೇಪೆ ಹಾಕಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಕೆಸರಿನ ರಾಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂಬ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ.

ಶಾಪವಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಕೋಲಾರ–ಹೊಸಕೋಟೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–75, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95, ಹೊಸಕೋಟೆ–ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 82, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 648 ಹೀಗೆ ಐದು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷವು ಆವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚರಂಡಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಚರಂಡಿ ದುರಸ