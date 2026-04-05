ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಮನವಮಿ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಯಸ್ವಾಮಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾಮನವಮಿ ನಡೆಯಿತು. ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತು.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಲಘು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಯಸ್ವಾಮಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಡಾ. ಭವನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ತಪಸಾಣೆಯ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ಅಜಿತ್ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>