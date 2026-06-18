ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನ ಮತ ಕಳವು ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ‘ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ’ ತಂಡದಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ಕರಪತ್ರ ವಿತರಣೆ, ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಥಾ ಹೂವಿನ ಮಂಡಿ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಸೀದಿ ಬಳಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಅದೆಷ್ಟೊ ಮಹನೀಯರು ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳವರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶ ಅಂಧಕಾರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಜನ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತ ಕಳವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಹೈದರ್ ಬೇಗ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳವು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಖಜಾಂಚಿ ವೆಂಕಟರಾಜು, ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನಿರಾಜು ಎಂ., ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾಥಾದ ಸಂಚಾಲಕ ಕುಮಾರ್ ಸಮತಲ, ವೆಂಕಟರಾಮ್, ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಕಲೆಗೌಡ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಮನೂಲ್ಲಾ, ವರದಾಪುರ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-15-1793290829</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>