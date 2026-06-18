ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನವಿ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ‘ಕಸಾಯಿಖಾನೆ, ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗೋ ವಧೆ, ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ದಂಧೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯ ಏಳು ಮಸೀದಿಗಳ ಮುಖಂಡರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶೀತಲ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯದಂತೆ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾಮೀಯ ಮಸೀದಿ ಅಹೀಲ್ ಸುನತ್ತುಲ್ಲ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರೊಜ್ ಪಾಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ‘ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಲಿಬೆಲೆಯ ಏಳು ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿಖಾನ್, ಚೌಕ್ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲ, ಮುಬಾರಕ್ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೌಲತ್, ಉಮರ್ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಯಾಜ್ ಪಾಷ, ಸಸೀರ ಪಾಷ, ಸಲ್ಮಾನ್, ಸಾಧಿಕ್, ಇಸಾಕ್ ಪಾಷ, ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್, ರಫಿ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-15-324079736</p>