ತಾವರೆಕೆರೆ ಕರಗ ಸಂಭ್ರಮ

ತಾವರೆಕೆರೆ(ಹೊಸಕೋಟೆ): ಗ್ರಾಮದ ದ್ರೌಪತಂಭದೇವಿಯ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ವಾದ್ಯದ ಸದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ವೀರ ಕುಮಾರರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅಲಗು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಗೋವಿಂದ.. ಗೋವಿಂದ... ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದರು.

ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರಗ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕರಗಕ್ಕೆ ಮಡಿಲು ತುಂಬಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆಗೆರೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

25 ದೇವತೆಗಳ ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಮೋಡಿ ಕರಗಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-15-898968599