ಕಸ ಸುರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಬ್ರಿಸ್ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ 'ಕಸ ಸುರಿಯುವ ತಾಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ಆವರಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನೆಲೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದರಾಜು ವಾಲ್ಮೀಕ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರು. ಬಳಿಕ ಕಸ ಸುರಿಯುವವವರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಸದ ಸುರಿದ ವಾಹನಗಳನನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>