ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ(ಹೊಸಕೋಟೆ):ಹೋಬಳಿ ಭೋಧನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಎಂ.ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ನಾರಾಯಣ, ಬ್ಯಾಟರಾಜು, ಸಿ.ರಾಮಯ್ಯ, ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕುಳ್ಳಪ್ಪ, ಬಿ.ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ, ರವಿಸಿರಿ, ಎಂ.ವಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ವಿ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹50 ಸಾವಿರ ಸಾಲದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಗುಮಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮುಡು, ಭೋಧನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-15-1136857178